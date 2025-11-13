Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 58: Ausflug in die Urzeit
39 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey begutachten ein interessantes Stück aus der weiten Welt des Merchandise: Eine Wanduhr mit dem Konterfei von "Mr. T" soll den Besitzer wechseln.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick