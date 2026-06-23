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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Lincoln, Cäsar & Liberace

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 24vom 23.06.2026
Lincoln, Cäsar & Liberace

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 24: Lincoln, Cäsar & Liberace

40 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Im Laufe ihrer Karriere landeten so manche Gegenstände von unschätzbarem Wert auf dem Tresen des Pawn Shops.

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