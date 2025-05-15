Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Ein Essen im Grand-Hotel

KultKrimiStaffel 4Folge 12
Ein Essen im Grand-Hotel

Ein Essen im Grand-HotelJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 12: Ein Essen im Grand-Hotel

25 Min.Ab 12

Percy Stuart soll unter Prewsters Aufsicht bei einem ganz gewöhnlichen Essen im Grand-Hotel am Lido di Pomposa die Teilnehmer ausfindig machen. Als neuer Kellner schleicht er sich zunächst geschickt in die Hotelgeheimnisse ein, während Prewster in der Rolle des Gastes aus London einer Verwechslung zum Opfer fällt, die das groß arrangierte Festessen als Gangster-Stelldichein entlarvt und dadurch eine Menge Gefahren heraufbeschwört.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen