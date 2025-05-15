Percy Stuart
Folge 2: Hellseherei
Percy Stuarts neue Aufgabe führt ihn und seinen Begleiter Prewster dieses Mal in einen Spiritistenkreis. Mr. Prewster wittert sogleich - mit dem feinen Instinkt des Anwalts - dass Meister Babussen ein zwielichtiger Hellseher ist, in dessen magischen Zirkel sich verdächtige Dinge abspielen. Percy jedoch entdeckt schon bald die Spur, das Geheimnis des Meisters zu lüften.
