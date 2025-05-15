Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Der Neffe in Kanada

KultKrimiStaffel 4Folge 5
Der Neffe in Kanada

Der Neffe in KanadaJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 5: Der Neffe in Kanada

25 Min.Ab 12

Ein völlig neue Aufgabe bringt Percy Stuart wider Willen in die Rolle eines Ehestifters! Aber das ist nicht der eigentliche Auftrag des Clubs, auf dessen Wunsch Percy mit seinem Gefolgsmann Prewster nach Kanada reist, um Patrick Saint James bei der Uran-Erz-Suche zu helfen. Prewster hat seine Vermutungen und Percy einen Plan, als sich drei suspekte Gestalten ebenfalls um das Erz des Saint James bemühen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen