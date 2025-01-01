Person of Interest
Folge 5: Fusco folgt der Fährte
42 Min.Ab 12
Finch lässt in einer Simulation die Maschine gegen Samaritan antreten. Fusco wird indessen von einem Ex-Partner von Elias bedroht, der mehr über dessen Tod wissen will. Fusco bittet Reese um Hilfe, doch der überprüft gerade den Klanganalysten Ethan Garvin. Ethan filtert für das NYPD Schussgeräusche aus Tonmitschnitten. Als er dabei einem Verbrechen auf die Spur kommt, das vertuscht wurde, gerät er ins Visier von Samaritan ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick