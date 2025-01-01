Pferdestärken und die menschlichen SchwächenJetzt kostenlos streamen
Person of Interest
Folge 6: Pferdestärken und die menschlichen Schwächen
42 Min.Ab 16
Reese und Finch sind auf der Hochzeit der Millionenerbin Phoebe. Sie vermuten, dass sie und ihr Mann in Gefahr sind. Die Feier findet auf dem Grundstück von Phoebes vermögendem Vater Kent Turner, einem erfolgreichen Pferdezüchter, statt. Dann macht Hochzeitsfotografin Maggie einen aufschlussreichen Schnappschuss ... Indessen ermittelt Fusco auf eigene Faust.
