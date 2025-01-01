Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Person of Interest

Motive der Moral

WarnerStaffel 5Folge 2
Motive der Moral

Motive der MoralJetzt kostenlos streamen

Person of Interest

Folge 2: Motive der Moral

42 Min.Ab 12

Die Maschine läuft zwar wieder, aber nicht fehlerfrei. So hat sie Probleme mit der Gesichtserkennung, der Trennung zwischen Realität und Fiktion und ihrem Gefühl für Zeit. Daher liefert sie zwar wieder Namen, jedoch in rauen Mengen. Während Reese und Fusco die betroffenen Personen überprüfen, versuchen Finch und Root die Fehler zu beheben. Aber dadurch spitzt sich die Lage weiter zu. Denn nun hält die Maschine auch das Team für eine Bedrohung und leitet Gegenmaßnahmen ein ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Person of Interest
Warner
Person of Interest

Person of Interest

Alle 5 Staffeln und Folgen