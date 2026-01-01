Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Person of Interest

Sotto Voce

WarnerStaffel 5Folge 9
Sotto Voce

Sotto VoceJetzt kostenlos streamen

Person of Interest

Folge 9: Sotto Voce

42 Min.Ab 16

Reese und Finch kommen mit Terry Easton in Kontakt. In letzter Sekunde kann Reese verhindern, dass dieser in einer Investment-Firma eine Bombe ablegt. Reese begleitet Easton daraufhin zur Polizei. In der Zwischenzeit findet Finch heraus, dass der mysteriöse Kriminelle "The Voice" Easton gezwungen hat, den Anschlag zu verüben. Denn dieser hält auch dessen Frau gefangen. Da Finch bei der letzten Konfrontation mit "The Voice" gescheitert ist, ist er nun auf Elias Hilfe angewiesen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Person of Interest
Warner
Person of Interest

Person of Interest

Alle 5 Staffeln und Folgen