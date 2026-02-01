Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 1: Kein Weg zu weit
41 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
Voller Freude bereitet sich Svea auf das Treffen mit ihrem inhaftierten Freund Joseph vor. Trotz des Widerwillens ihrer Mutter ist die deutsche Frau bereit, in die USA zu fliegen. In Großbritannien gesteht Emma ihrer Familie, dass sie schon bald ihren Verlobten im amerikanischen Gefängnis heiraten wird. Und auch Erin ist bereit, alles für die Liebe zu opfern: Die alleinerziehende Mutter verlässt ihre Heimat Australien, um auf die Freilassung ihres Geliebten in Ohio zu warten.
