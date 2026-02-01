Zum Inhalt springenBarrierefrei
Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen

sixxStaffel 1Folge 8vom 28.02.2026
Folge 8: Zwei Hochzeiten und ein Rückfall

39 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Sveas Befürchtung wird wahr, als sie mit ihrem Freund Joseph telefoniert ... Währenddessen bereitet sich die Braut Olivia darauf vor, endlich ihren Freund KJ zu heiraten. Doch unerwartete Ereignisse ruinieren das Fest. Gabriellas Traum von einer Gefängnis-Hochzeit mit ihrem Geliebten Jamal steht kurz vor dem Aus, weil sie sich verspätet.

