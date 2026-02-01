Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 14.02.2026
Folge 4: Fahrlässige Verlobung

40 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Während Svea zurück nach Deutschland kehrt, zieht Joseph in den Keller seines Cousins in Michigan ein. Gabriellas Verlobter Jamal wurde wegen Mord zweiten Grades verurteilt. Die Schwester der Braut kritisiert Gabriellas Entscheidung, einen Mörder heiraten zu wollen. Olivia lässt in ihrer Heimat in Großbritannien alles stehen und liegen, um die Geburtsurkunde ihres inhaftierten Verlobten zu suchen

sixx
