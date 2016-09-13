Lästereien, neckische Narrheiten und sexy Po-BlitzerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 12: Lästereien, neckische Narrheiten und sexy Po-Blitzer
77 Min. Folge vom 13.09.2016
Ben stürzt in eine emotionale Krise und Natascha wird dazu verdonnert, die anderen Bewohner als Hofnarr bei Laune zu halten. Lästerattacken bleiben dabei nicht aus. Außerdem versprüht Jessica wieder jede Menge Erotik.
