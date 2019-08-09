Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2019Folge 1vom 09.08.2019
193 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12

Der große Bruder lädt zum Open Air: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Promi Big Brother" wohnen die Bewohner nicht in einem Haus, sondern beziehen eine völlig neue Welt. Big Brother lädt seine zwölf Prominenten diesen Sommer auf seinen Campingplatz ein! Stickiges Zelt statt klimatisiertes Hotel, Dosenravioli statt Kaviar, kalte Dusche statt Wellnessoase. Zwei Wochen lang leben die Bewohner dort unter 24-stündiger Kamerabeobachtung von Big Brother.

