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Promi Taste

Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian Hümbs

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 06.05.2026
Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian Hümbs

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Folge 5: Deftige Löffel mit süßen Zutaten für Christian Hümbs

142 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Im Viertelfinale wird's süß: Pâtissier Christian Hümbs, gelernter Koch und Konditor, überrascht die verbliebenen Promis und ihre Coaches mit dem Thema: "Deftiger Löffel mit süßen Zutaten". Vanille, Himbeere, Mandel und Honig möchte er jeweils auf einem Teamlöffel schmecken. Keine leichte Aufgabe für die Promis und ihre Coaches.

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