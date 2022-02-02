Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 4vom 02.02.2022
43 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 6

Thomas Rath zeigt, wie sein Lieblings-Käsekuchen "à la Jacques" perfekt gelingt. Im heimischen Ambiente präsentiert der Modeschöpfer aber nicht nur sein Backtalent, sondern begeistert auch mit viel Liebe zum Detail. Auch Luca Hänni lädt in seine Küche ein und kombiniert als Rüblikuchen-Profi den Schweizer Klassiker mit einer Käsefüllung in Form eines Karotten-Cheesecake-Gugelhupfs. Dabei gibt er mit seiner authentischen Art auch viele private Einblicke.

