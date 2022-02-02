Die Lieblingsrezepte von Thomas Rath und Luca HänniJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 4: Die Lieblingsrezepte von Thomas Rath und Luca Hänni
43 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 6
Thomas Rath zeigt, wie sein Lieblings-Käsekuchen "à la Jacques" perfekt gelingt. Im heimischen Ambiente präsentiert der Modeschöpfer aber nicht nur sein Backtalent, sondern begeistert auch mit viel Liebe zum Detail. Auch Luca Hänni lädt in seine Küche ein und kombiniert als Rüblikuchen-Profi den Schweizer Klassiker mit einer Käsefüllung in Form eines Karotten-Cheesecake-Gugelhupfs. Dabei gibt er mit seiner authentischen Art auch viele private Einblicke.
