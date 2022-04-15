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Promis backen privat

Das Lieblingsrezept von Jürgen Milski

SAT.1Staffel 2Folge 2
Das Lieblingsrezept von Jürgen Milski

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Promis backen privat

Folge 2: Das Lieblingsrezept von Jürgen Milski

42 Min.Ab 6

"Der Boden ist zu dünn." Das musste sich Jürgen Milski beim Promispezial von "Das große Backen" anhören. Die Kritik galt dem Zwetschgenkuchen-Rezept seiner Oma. Was damals schiefgelaufen ist, weiß Jürgen nicht. Was er allerdings weiß: Das kann er besser! Bei "Promis backen privat" wagt er sich erneut an das legendäre Familienrezept. Aber: Wie gelingt eigentlich der perfekte Hefeteig? Mit viel Humor und Bruder Peter wird aus einem kleinen Back-Desaster ein großer Spaß!

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