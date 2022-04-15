Osterspezial - Die Lieblingsrezepte von Jasmin Wagner und David OdonkorJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 7: Osterspezial - Die Lieblingsrezepte von Jasmin Wagner und David Odonkor
42 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 6
Jasmin Wagner nimmt uns mit in ihre Hamburger Küche, um gleich zwei Backwerke für ihren Osterbrunch zu zaubern: Ein Twisted-Bread mit selbstgemachtem Pesto sowie herzhafte Blätterteig-Muffins. Während der Back-Action erzählt die Musikerin von ihrem Karrierebeginn und ihrer Leidenschaft für Sport. Auch David Odonkor zaubert für uns seinen Lieblingskuchen. Für die Erdbeer-Buttercreme-Torte mit drei Böden hat sich der sympathische Kicker zusätzlich weibliche Unterstützung geholt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick