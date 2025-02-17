Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Die Late Night Show

JoynStaffel 2Folge 1vom 17.02.2025
46 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Hier sind die spitzesten Zungen Deutschlands vereint! Matthias Mangiapane ist bei Evelyn Burdecki und Jochen Bendel zu Gast. Gemeinsam analysieren sie alle Geschehnisse bei "Promis unter Palmen" ganz genau! Der erste Exit Janina Youssefian berichtet brühwarm aus dem Paradies. Mit wem aus dem Cast ist sie am besten befreundet und wen kann sie nach ihrer Zeit in Thailand so gar nicht mehr ausstehen? Schau dir jetzt die ganze Folge von "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" 2025 an!

