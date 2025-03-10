Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Feindinnen: Ist der Beef zwischen Emmy Russ und Yvonne Woelke Geschichte?

JoynStaffel 2Folge 4vom 10.03.2025
45 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Das war ein tränenreicher Exit! Yvonne Woelke berichtet Andrea Kaiser und Jochen Bendel über ihre Zeit in Thailand. Von Iris Kleins Abschieds-Entschuldigung hält sie nicht besonders viel: "Für mir war das ehrlich gesagt ein PR-Gag!" Mit ihr rechnet Yvonne Woelke ab: "Sie kann das halt gut, Leute manipulieren!" Und dann kommt noch eine große Überraschung: Yvonnes alte Feindin Emmy Russ betritt das Studio. Und die hat einige versöhnliche Worte dabei. Ist der Beef jetzt Geschichte?

