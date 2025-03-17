Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Die Late Night Show

Darum ist Nikola nicht da: Der überraschende Exit

Staffel 2Folge 5vom 17.03.2025
Darum ist Nikola nicht da: Der überraschende Exit

Promis unter Palmen - Die Late Night Show

Folge 5: Darum ist Nikola nicht da: Der überraschende Exit

46 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Wir haben Fragen! Nikola kommt nicht zu Jochen Bendel und Evelyn Burdecki auf die Couch. Der Grund: Er ist krank. Hat er da bei Kim Virginia abgeschaut? Jochen und Evelyn spekulieren wild und analysieren die Situation ganz genau. Auch zu Gast ist unter anderem seine temporäre Zweit-Flamme Melody Haase. Sie berichtet über ihre Liebes-Situationen in Thailand. Auch Sarah Knappig nimmt auf der Couch Platz und gibt ihren Senf dazu. Was meint sie über die Liebesbeziehung von Kim und Nikola?

Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Promis unter Palmen - Die Late Night Show

Promis unter Palmen - Die Late Night Show

