Kim Virginia kommt nicht: Das sagt Christo über sie!Jetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Folge 3: Kim Virginia kommt nicht: Das sagt Christo über sie!
47 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Sie ist die Frau der Stunde - aber sie ist nicht da. Kim Virginia ist bei "Promis unter Palmen" 2025 raus. Wenn Jochen Bendel und Amira Aly nicht mit ihr sprechen könnten, reden sie eben über sie. Da haben sie einen optimalen Gesprächspartner an ihrer Seite: Christo. Er erzählt, wie er sie Situationen im Haus wahrgenommen hat und wie er jetzt zu Kim Virginia steht. Auch Cecilia Asoro hat einiges zu sagen und hält mit ihrer Meinung über die neue Liebe nicht hinterm Zaun.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick