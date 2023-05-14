Zum Inhalt springenBarrierefrei
Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 14.05.2023
46 Min.Folge vom 14.05.2023

In der ersten Einzelchallenge müssen die sieben Kandidat:innen jeweils eine verschmutzte Grillschürze nur mit Haushaltsmitteln blütenweiß bekommen. Der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin darf sich in der folgenden Gruppenchallenge einem von zwei Teams anschließen und beschert sich selbst und drei anderen Kandidat:innen einen entscheidenden Spielvorteil. Welches Team kann das von spielenden Hunden verdreckte Sofa am besten reinigen?

