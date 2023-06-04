Die Grillsaison ist eröffnet!Jetzt kostenlos streamen
Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge
Folge 3: Die Grillsaison ist eröffnet!
46 Min.Folge vom 04.06.2023
Heute stellen sich die verbliebenen fünf Kandidaten in der Einzelchallenge dem Graus eines jeden Hobbygrillers: Es gilt, einen völlig verschmutzten Rost wieder blitzblank zu schrubben. Doch Vorsicht - denn auch die schneeweißen Hemden der Teilnehmer dürfen dabei keine Flecken abbekommen. Was die Kandidaten noch nicht wissen: Wer in dieser hitzigen Challenge einen kühlen Kopf bewahrt, sichert sich den direkten Einzug in die Finalfolge!
