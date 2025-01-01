Rabenmütter kann man nur liebenJetzt kostenlos streamen
Rabenmütter
Folge 5: Rabenmütter kann man nur lieben
23 Min.Ab 12
Manchmal muss man als Mutter kreativ werden, um seinen Kindern das geben zu können, was sie wollen. Für Ulrike bedeutet das auf dem Trampolin zu springen, um ihrer Tochter aufgeschäumte Milch geben zu können. Lea dagegen schleicht mit Ben auf den Schultern ins Kino, um Geld zu sparen. Was sie am Ende auch tun - Rabenmütter mit so viel Engagement kann man nur lieben.
