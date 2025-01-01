Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rabenmütter

Rabenmütter halten zusammen!

SAT.1Staffel 1Folge 8
Rabenmütter halten zusammen!

Rabenmütter halten zusammen!Jetzt kostenlos streamen

Rabenmütter

Folge 8: Rabenmütter halten zusammen!

23 Min.Ab 12

Die Rabenmütter versuchen alles, um es ihren Kindern recht zu machen und greifen dabei zu ungewöhnlichen Methoden. So macht sich Viola das Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" zu eigen und sagt ihrem Sohn nicht nur Klausurlösungen vor, sondern überwacht ihn auch mit einem Peilsender. Währenddessen versucht Sabine, für ihre Tochter da zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rabenmütter
SAT.1
Rabenmütter

Rabenmütter

Alle 2 Staffeln und Folgen