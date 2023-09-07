Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis

Schmuck aus dem Kroatien-Urlaub und Luxus-Kleidung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 07.09.2023
Schmuck aus dem Kroatien-Urlaub und Luxus-Kleidung

Schmuck aus dem Kroatien-Urlaub und Luxus-Kleidung Jetzt kostenlos streamen

Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis

Folge 3: Schmuck aus dem Kroatien-Urlaub und Luxus-Kleidung

46 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 6

Rentnerin Gerlinde ist die erste Kundin des Tages. Mit dabei hat sie Schmuck aus früheren Kroatienurlauben. Gemeinsam mit Edelstein-Experte Ferdinand Eppli schwelgt die Stuttgarterin in schönen Erinnerungen. Aber ist auch der Preis schön, den der Profi ihr für die Schmuckstücke anbieten kann? Und: Der Schönheitschirurg Oliver Gekeler und seine Frau Betty lieben das Shoppen von Luxusklamotten. Einige Teile müssen jedoch aus dem Haus, bevor es noch zum Ehestreit kommt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis
SAT.1 GOLD
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis

Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis

Alle 1 Staffeln und Folgen