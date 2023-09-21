Eine spektakuläre Sportartikel-Sammlung und ein eindrucksvoller SteinJetzt kostenlos streamen
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis
Folge 5: Eine spektakuläre Sportartikel-Sammlung und ein eindrucksvoller Stein
46 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6
Die Freundinnen Julia und Alexandra bringen ein Erbstück ins Expertenzentrum. Ein auffallend großer Stein. Aber hält er, was er verspricht? Und: Für eine große Versteigerung bringt ein Kunde ein spektakuläres Sammelsurium an Sportartikeln mit Autogrammen mit. Die könnten ganz schön wertvoll sein - vorausgesetzt, sie stammen von den richtigen Sportlern. Sind hier die richtigen Namen dabei, die die Preise in die Höhe treiben?
