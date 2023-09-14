Auf der Schmuck- und Antikmesse in Miami braucht das Experten-Team starke NervenJetzt kostenlos streamen
Ramsch oder Rares - Die Antiquitätenprofis
Folge 4: Auf der Schmuck- und Antikmesse in Miami braucht das Experten-Team starke Nerven
46 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 6
Bei einem Hausbesuch verliebt sich Antiquitätenprofi José Martinez in eine Statue. Werden die Kunden bei der Versteigerung ähnlich begeistert sein? Ein lohnendes Geschäft verspricht die Schmuck- und Antikmesse in Miami. Das Ziel der Epplis: Mit ihren opulenten Schmuckstücken das internationale Publikum begeistern - doch sie müssen in letzter Sekunde improvisieren. Mit weniger Klunkern, aber dafür umso mehr Euphorie geht es ans Verkaufen.
