Richter Alexander Hold
Folge 261: Schwere Verbrennungen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Manfred Dierksen soll seine übergewichtige Ehefrau Tamara in eine Ecke zwischen Kachelofen und Küchenwand getrieben haben. Tamara Dierksen blieb aufgrund ihrer Leibesfülle stecken und erlitt schwere Verbrennungen. 2. Fall: Ingrid Mirken steht wegen übler Nachrede vor Gericht: Sie soll Bernd Geishoff zu Unrecht beschuldigt haben, für den Drogentod ihres Sohnes verantwortlich zu sein.
