Impotenter Bundesliga-TorwartJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 359: Impotenter Bundesliga-Torwart
42 Min.Ab 12
Tatjana Teichner und Jennifer Petzko stehen wegen Erpressung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor Gericht. Sie sollen einen Bundesliga-Torwart vor 20.000 Zuschauern mit einem Graffiti und zahlreichen Aufklebern, die sie vor Spielbeginn im Stadion anbrachten, als impotent beleidigt haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick