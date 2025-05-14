Richter Alexander Hold
Folge 373: Gefährlicher Liebestrank
40 Min.Ab 12
1. Fall: Amina Musa, Haushälterin aus Nigeria, soll den hilflosen Thomas Steigerer mit Hilfe eines Potenzmittels vergewaltigt haben. Amina leugnet die Tat: Das Opfer wünsche sich so etwas vielleicht, aber sie habe bestimmt nichts damit zu tun. 2. Fall: Johanna Seibel ist angeklagt, der Freundin ihres Sohnes Abtreibungstabletten gegeben zu haben, um bei ihr eine Fehlgeburt auszulösen.
