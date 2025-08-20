Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

48 Stunden Hölle

SAT.1Staffel 3Folge 436
48 Stunden Hölle

48 Stunden HölleJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 436: 48 Stunden Hölle

42 Min.Ab 12

Stephanie Lange soll ihren Geliebten Florian Schenk überwältigt haben, um ihn in einen alten Brotbackofen zu sperren. Hielt sie den verängstigten Mann tagelang in ihrem Haus gefangen und quälte ihn? Verlor sie die Nerven, weil sie es nicht ertragen konnte, dass Florian Schenk plötzlich ihre Affäre beenden wollte? Oder war sie selbst Opfer eines Verbrechens?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen