Richter Alexander Hold
Folge 436: 48 Stunden Hölle
42 Min.Ab 12
Stephanie Lange soll ihren Geliebten Florian Schenk überwältigt haben, um ihn in einen alten Brotbackofen zu sperren. Hielt sie den verängstigten Mann tagelang in ihrem Haus gefangen und quälte ihn? Verlor sie die Nerven, weil sie es nicht ertragen konnte, dass Florian Schenk plötzlich ihre Affäre beenden wollte? Oder war sie selbst Opfer eines Verbrechens?
