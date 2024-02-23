Der Schokoladenfabrikant Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 401: Der Schokoladenfabrikant
42 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12
Verschleppte der 18-jährige Manuel Grande seinen Vater Johannes Kirsch in den Wald? Band er den schwerreichen Unternehmer dort nackt an einen Baum, wo er von Waldameisen befallen werden sollte? Wollte Manuel Grande von seinem Vater eine Million Euro Lösegeld erpressen?
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