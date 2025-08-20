Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Unter Narkose

SAT.1Staffel 3Folge 416
Unter Narkose

Richter Alexander Hold

Folge 416: Unter Narkose

43 Min.Ab 12

1. Fall: Hat der Taxifahrer Lukas Schmauchler nach einer Krankenfahrt das unter Narkosemittel stehende Model Vera Milbert nackt ausgezogen und fotografiert? 2. Fall: Wollten Karl Rottmann und Roland Karg die Freundinnen Anja Einmüller und Miriam Hasselbach am Baggersee vergewaltigen? Rissen sie ihnen deshalb die Bikinis vom Leib oder waren die Frauen schon nackt, weil sie Sex miteinander hatten?

