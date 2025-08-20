Richter Alexander Hold
Folge 444: Angeschossener Liebhaber
44 Min.Ab 12
1. Fall: Victor Hartmann ist angeklagt, auf seinen vermeintlichen Nebenbuhler Nils Küffner geschossen zu haben. Hielt er Nils wirklich für den Liebhaber seiner Frau? 2. Fall: Die Angeklagte Britta Klock soll sich mitten auf die Landstraße gelegt und eine Ohmacht vorgetäuscht haben. Ist sie das Risiko eingegangen, um Philip Wören zum Bremsen zu zwingen - so konnten Brittas Komplizen seine Surfsachen im Wert von 10.000 Euro stehlen...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick