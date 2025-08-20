Richter Alexander Hold
Folge 476: Mord mit Hindernissen
44 Min.Ab 12
Cornelia Burgstetter soll einen Killer beauftragt haben, ihren Mann Peter zu ermorden. Wollte sie seine Lebensversicherung, um das verschuldete Hotel zu retten? Entdeckte sie die Affäre ihres Mannes und wollte ihn aus verletztem Stolz töten lassen? Oder kam Peter Burgstetter nur einem Einbrecher in die Quere und hielt ihn für einen Killer?
