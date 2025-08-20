Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mord mit Hindernissen

SAT.1Staffel 3Folge 476
Mord mit Hindernissen

Richter Alexander Hold

Folge 476: Mord mit Hindernissen

44 Min.Ab 12

Cornelia Burgstetter soll einen Killer beauftragt haben, ihren Mann Peter zu ermorden. Wollte sie seine Lebensversicherung, um das verschuldete Hotel zu retten? Entdeckte sie die Affäre ihres Mannes und wollte ihn aus verletztem Stolz töten lassen? Oder kam Peter Burgstetter nur einem Einbrecher in die Quere und hielt ihn für einen Killer?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

