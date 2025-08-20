Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die weiße Frau

SAT.1Staffel 3Folge 542
Die weiße Frau

Die weiße FrauJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 542: Die weiße Frau

44 Min.Ab 12

Das Dienstmädchen Ines ist angeklagt, ihren Geliebten Leopold von Bronstedt von einer acht Meter hohen Burgmauer gestoßen zu haben. Wollte sie den Burgherrn töten, weil er nichts mehr von ihr wissen wollte? Oder hatte Leopolds Frau die Seitensprünge ihres Mannes satt und wollte sich bitter an ihm rächen? Und was hat es mit der mysteriösen weißen Frau auf sich, die nachts auf der Burg spuken soll?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

