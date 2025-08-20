Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Jasmins Entführung

SAT.1Staffel 3Folge 596
Jasmins Entführung

Jasmins Entführung Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 596: Jasmins Entführung

44 Min.Ab 12

Manfred wird beschuldigt, die Tochter seines Chefs Konstantin entführt, in einem Kellerloch eingekerkert und dann von dem Unternehmer eine Million Euro Lösegeld erpresst zu haben. Wollte er Konstantin bluten lassen, weil der ihm nach 15 Jahren fristlos gekündigt hatte? Manfreds Frau gibt ihm allerdings ein Alibi für die Tatzeit...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen