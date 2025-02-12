Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 129
43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Freund der jungen, erfolgreichen Staatsanwältin Verena Clausen hat Steuern hinterzogen. War es eine Liebe ohne Zukunft oder eine bestechliche Leidenschaft? 2. Fall: Ex-Junkie Dirk soll für seine süchtige Freundin Anke Drogen in die Suchtklinik geschmuggelt haben. Wollte er verhindern, dass Anke den Entzug schafft?

SAT.1
