Richterin Barbara Salesch
Folge 129: Liebe oder bestechliche Leidenschaft?
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Freund der jungen, erfolgreichen Staatsanwältin Verena Clausen hat Steuern hinterzogen. War es eine Liebe ohne Zukunft oder eine bestechliche Leidenschaft? 2. Fall: Ex-Junkie Dirk soll für seine süchtige Freundin Anke Drogen in die Suchtklinik geschmuggelt haben. Wollte er verhindern, dass Anke den Entzug schafft?
