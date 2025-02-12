Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Schäferhund-Attacke

SAT.1Staffel 2Folge 113
Schäferhund-Attacke

Schäferhund-AttackeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 113: Schäferhund-Attacke

43 Min.Ab 12

1. Fall: Schäferhundattacke auf eine Schülerin im Park. Ein Mann will zu Hilfe eilen, wird aber bei seiner Rettungsaktion von einem Tierschützer niedergeschlagen. 2. Fall: Pfarrer Benrath ist sicher - das Geld für die teure Designeruhr hat seine Haushälterin aus der Kollekte gestohlen. Wird Tamara Binieck zu Unrecht verdächtigt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen