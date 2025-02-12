Abschied vom FamilientyrannenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 128: Abschied vom Familientyrannen
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ist Dieter Eckl wirklich nur ein Menschenfreund und will jungen Frauen helfen oder verspricht er sich von seinen Wohnungsmieterinnen noch anderen Profit? 2. Fall: Auf der Beerdigung seines Vaters zeigt Martin Wirtz seinen nackten Hintern. Er ist sich sicher, dass dies der beste Abschied für den Familientyrannen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick