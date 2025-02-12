Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 135
Folge 135: Duell unter Burschenschaftlern

43 Min.Ab 12

1. Fall: Wegen einer schnellen Nummer im Zug steht Kontrolleur Peter Höcher heute vor Gericht. Ist er wirklich über die junge Nicole hergefallen oder wurde er das Opfer eines Sexluders? 2. Fall: Ein Kampf um die Ehre. Beim Duell wird Rolf schwer verletzt, obwohl er nur der neutrale Beobachter war. Wurde er Opfer eines Unfalls oder eines Komplotts?

SAT.1
