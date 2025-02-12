Wilde Sexspiele oder Vergewaltigung?Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 138: Wilde Sexspiele oder Vergewaltigung?
43 Min.Ab 12
1. Fall: Wilde Sexspiele gehörten bisher zur Beziehung von Luka und Claudia. Doch jetzt soll Luka zu weit gegangen sein! Hat er die eigene Freundin vergewaltigt? 2. Fall: Norbert Gessler fährt ein teures Auto und lebt auf großem Fuß, obwohl er arbeitslos ist. Doch seine Ex- Frau und seine Töchter lässt er am Hungertuch nagen.
