SAT.1Staffel 2Folge 139
43 Min.Ab 12

1. Fall: Schreie aus dem Damenklo. Als Florian Walter seinen Karnevalsflirt Martina vernaschen will, erlebt er eine böse Überraschung. Denn Martina heißt in Wirklichkeit Martin! 2. Fall: Von einem Fan sexuell genötigt! Hat sich Tanja Schmidt wirklich schamlos über ihr Idol hergemacht, oder vertuschen die beiden ihre Beziehung?

