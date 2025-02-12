Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Karnevalsflirt

SAT.1Staffel 2Folge 144
Folge 144: Karnevalsflirt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Seit einem Schwimmbadbesuch liegt die kleine Anna im Koma. Hat der verhasste Nachbar Andreas das Mädchen wirklich brutal unter Wasser gedrückt oder wollte er ihr das Leben retten? 2. Fall: Für Simon Falter gehört das Flirten zum Karneval. Doch plötzlich war Schluss mit Lustig, denn eine Frau hat ihn beim Feiern krankenhausreif geprügelt.

SAT.1
