Liebesspiele mit einer Leiche
Richterin Barbara Salesch
Folge 145: Liebesspiele mit einer Leiche
43 Min.Ab 12
1. Fall: Bestattungsunternehmer Konrad Palm traut seinen Augen nicht. Er überrascht seinen Angestellten Hans Kaiser bei zärtlichen Liebesspielen mit einer Leiche! 2. Fall: Jochen hat einen riesigen Kratzer im Wagen. Ist die junge Mutter Lydia Esser aus Rache mit ihrem Kinderwagen gegen den Sportwagen gefahren?
