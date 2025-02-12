Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 194
43 Min.Ab 12

Fall 1: Ein Mal zu viel. Frank Pesch fackelt nicht lange, wenn es um seinen Sexualtrieb geht. Hat er nach einer Zechtour mit Saufkumpanen seine eigene Ehefrau vergewaltigt? / Fall 2: Der Todesstoß. Mit blutigem Messer in der Hand steht Bernd vor der Leiche seines Freundes. Hat er Kai in blinder Wut niedergestochen oder war es wirklich nur ein Unfall?

