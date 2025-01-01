Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1018
44 Min.Ab 12

1. Fall: Sophie wird beschuldigt, mit einer Gaspistole Rico ins Gesicht geschossen und schwer verletzt zu haben. Konnte sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen und ist durchgedreht? 2. Fall: Uwe ist angeklagt, die Domina Sheila mit einer Bullenpeitsche bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Wollte der Stammkunde den Spieß einfach einmal umdrehen?

