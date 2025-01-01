Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 1020
Folge 1020: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit Feuerzeug und Haarspray werden Anneliese Gesicht und Arme verbrannt. Hat sich ihre Tochter zusammen mit ihrer Freundin Sonja gerächt, weil Anneliese ihre lesbische Liebe nicht akzeptiert? 2. Fall: Aus Mitleid soll Manuela ihrem drogensüchtigen Freund Stephan eine Überdosis Heroin besorgt haben. Wollte sie ihm tatsächlich helfen oder hat sie seinen Tod einkalkuliert, um eine neue Beziehung zu vertuschen?

SAT.1
Alle 13 Staffeln